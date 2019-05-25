УЕФА может наказать Фенербахче

Новости спорта: Турецкий клуб может получить наказание за нарушение финансового фэйр-плей.

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю инициировала дело по отношению к Фенербахче за нарушение финансового фэйр-плей, идется на официальном сайте УЕФА.

"Канарейки" нарушили ранее подписанное соглашение об урегулировании финансового фэйр-плей, закончив 2019 год с убытками.

Сообщается, что на турецкий клуб может быть наложен запрет на трансферную деятельность, а также бан на участие в еврокубках.

Отмечается, что помимо Фенербахче, проблему с финансовым фэйр-плей необходимо решить Галатасараю, Порту и Маккаби Тель-Авив.