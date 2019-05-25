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Динамо выиграло молодежный чемпионат Украины

Динамо выиграло молодежный чемпионат Украины
16:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Динамовские футболисты стали чемпионами за тур до финиша.

«Динамо» стало победителем чемпионата молодежных команд Украины в сезоне-2018/19. Об этом сообщает Tribuna.com.

Киевляне стали недосягаемы для «Александрии», которая идет второй, после 31-го тура. Александрийцы в предпоследнем туре не смогли победить «Зарю» (1:1). А динамовцы обыграли «Арсенал-Киев» 7:1.

За тур до окончания динамовцы опережают «Александрию» на 7 очков. «Шахтер» U-21 идет третьим, отставание от киевлян составляет 23 очка.

«Динамо» выиграло чемпионат U-21 в седьмой раз и продолжает лидировать по этому показателю.

У «Шахтера» U-21 четыре чемпионских титула, по разу побеждали молодежные команды «Зари», «Днепра», «Карпат» и «Мариуполя».

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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