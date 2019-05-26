Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с дебютантом УПЛ

Сборная Украины сыграет товарищеский матч с дебютантом УПЛ
18:38 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта: Матч сборной Украины состоится в среду, 29-го мая.

Сборная Украины в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 встретится в товарищеском матче с дебютантом УПЛ - СК Днепр-1. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок сборной состоится в среду, 29-го мая.

СК Днепр-1 в следующем сезоне будет выступать в УПЛ. По итогам минувшего сезона команда Дмитрия Михайленко заняла 1-е место в Первой лиге Украины.

В свою очередь, сборная Украины проведет свои матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом 7 и 10 июня соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что на первую тренировку Сборной Украины приехало всего 13 футболистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФФУ, УПЛ, Спарринг, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
02 Экс-соперник Усика Хантер нокаутировал Мальдонадо
03 Бокс: Педраса в 9-м раунде победил Лосаду
04 Форвард сборной Финляндии: Российские звезды не забили ни одного гола
05 В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь