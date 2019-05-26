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Денис Бойко не сыграет за сборную Украины

Денис Бойко не сыграет за сборную Украины
20:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Голкипер киевского «Динамо» получил травму плеча.

Как сообщил на пресс-конференции главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич, голкипер киевского клуба Денис Бойко получил травму плеча, из-за которой пропустит три недели. Наставник бело-голубых надеется, что вратарь обойдется без операции.

Бойко в числе трех голкиперов был вызван в расположение сборной Украины на июньские матчи квалификации на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Другими вратарями национальной команды являются Андрей Пятов и Андрей Лунин.

Скорее всего, Андрею Шевченко придется вызвать еще одного голкипера, поскольку Лунин принимает участие в чемпионате мира-2019 U-20 в Польше.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Денис Бойко.
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