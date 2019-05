Матч легенд: Бавария и МЮ провели звездную встречу (Видео)

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере прошел благотворительный поединок между ветеранами английского клуба «Манчестер Юнайтед» и немецкой «Баварии».

«Красные дьяволы» под руководством сэра Алекса Фергюсона разгромили мюнхенский клуб со счетом 5:0. Авторами голов стали Оле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

Поединок был посвящен 20-летию выдающегося достижения манкунианцев. В сезоне 1998/99 годов «Манчестер Юнайтед» выиграл Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии. Кроме того, в знаменитом поединке англичане одолели немцев в финале Лиги чемпионов (2:1), забив два гола на последних минутах матча.

Beckham's late strike caps off a fantastic day at the Theatre of Dreams



