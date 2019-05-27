Экс-наставник Шахтера возглавит греческий клуб

Новости спорта: Мигель Кардосо в ближайшие дни станет новым тренером греческого АЕКа.

Бывший тренер донецкого Шахтера Мигель Кардосо в ближайшие дни станет новым тренером греческого АЕКа, в котором играет украинец Дмитрий Чигринский. Об этом сообщает O Jogo.

"АЕК заключит соглашение с Кардосо на два года. Маноло Хименес покинет пост главного тренера из-за неудовлетворительного результата в лиге (прим. 3-е место)", - сообщает источник.

Мигель Кардосо работал главным тренером команды U-21 донецкого Шахтера. После Шахтера, специалист работал с Риу Аве, Нантом и с Сельтой.

Напомним, ранее Чигринский рассказал, почему провалился в Барселоне.