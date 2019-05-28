Назван лучший игрок сборной Украины U-20 в матче с Катаром

Новости спорта: Денис Попов - лучший игрок матча ЧМ-2019 U-20 с Катаром (1:0).

Защитник молодежной сборной Украины и "Динамо" Киев Денис Попов по версии GoalPoint.pt лучший игрок матча ЧМ-2019 U-20 с Катаром (1:0).

На счету Попова единственный в игре гол, а также два удара по воротам, один в створ, две выигранных верховых дуэлей из двух, 7 точных длинных передач из 14-ти, 5 перехватов, 6 выносов и 2 выигранных единоборства в защите из 3-х.

Отметим, что Денис становился лучшим игроком предыдущего матча сборной Украины U-20 на ЧМ-2019 с США (2:1), в котором также отметился точным ударом.

Напомним, юношеская сборная Украины минимально обыграла Катар и почти обеспечила себе выход в 1/8 ЧМ. Смотрите обзор матча Украина - Катар.