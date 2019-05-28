Капитан Астон Виллы завоевал путевку в АПЛ в "убитых" бутсах

Новости спорта: Астон Вилла вернулась в АПЛ, обыграв в финале плей-офф Дерби со счетом 2:1.

Во время матча многие обратили внимание, что капитан Астон Виллы Джек Грилиш играл в потрепанных бутсах.

После матча он признался, что это - счастливые бутсы, которые, по его мнению, принесли победу. Он носит их с марта - они выдержали 15 матчей.

"Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Я забивал, отдавал голевые, думая, что все дело в моей счастливой паре. И сыграл в них решающий матч сезона", – рассказал Грилиш в интервью Sky.

В этих бутсах в составе Астон Виллы Грилиш добыл 12 побед (включая серию из 10 матчей), ничью и потерпел два поражения. Но главное - команда пробилась в Премьер-лигу.