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Зинченко: Однажды вернусь в Шахтер

Зинченко: Однажды вернусь в Шахтер
10:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр не исключает свое возвращение в стан "оранжево-черных".

Украинский левый фулбек Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своей детской мечте, а также поведал о том, вернется ли он в свой родной донецкий Шахтер.

"Я не скрываю, что всегда мечтал сыграть на Донбасс Арене. Честно, это была моя детская мечта, когда я там находился. Я не исключаю варианта, что однажды вернусь в Шахтер.

По крайней мере, я бы этого хотел очень сильно. Но всему свое время", - отметил 22-летний футболист в программе Великий футбол.

Зинченко: Нужно внимательно слушать критику Леоненко

Ранее защитник рассказывал, как ассистент Гвардиолы интересовался у него про защитника из киевского Динамо.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, АПЛ, УПЛ, Александр Зинченко.
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