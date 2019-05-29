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Президент Барселоны поддержал Вальверде

Президент Барселоны поддержал Вальверде
08:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Президент «Барселоны» опроверг информацию о возможной отставке Эрнесто Вальверде.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о том, что клуб собирается уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

«Я ценю того, кто осторожно и разумно помогает нашей команде. Я говорю об Эрнесто Вальверде, которому мы полностью доверяем», — приводит слова Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба приняло решение отправить специалиста в отставку по итогам выступления команды в завершившемся сезоне. Ожидалось, что во вторник, 28 мая, «Барселона» официально объявит об увольнении Вальверде.

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ФК Барселона, Хосеп Мария Бартомеу, Примера, Новости футбола.
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