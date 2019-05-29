Малиновский: У нас есть команда, которая способна решать большие задачи

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины и Генка Руслан Малиновский рассказал, как в клубе праздновали чемпионство, о том, что уже успел отдохнуть и настроении игроков в сборной.

"Сезон выдался потрясающим. Именно этого хотят все футболисты и команды - стать чемпионами. В сборную очень приятно приезжать. Тем более, сейчас солнечная погода, отличные условия для тренировок, поэтому мы с вдохновением будем готовиться к ближайшим матчам.

Это уже четвертое чемпионство в истории Генка, праздновали три дня. Потом провели заключительный матч, а уже после него все пожелали хорошего отпуска, а сборникам - удачи в ближайших играх. Но я уже успел немного отдохнуть с семьей, пару дней.

Я на самом деле нуждался в отдыхе, так как было много игр, матчей сборных. Сезон прошел без пауз. Вообще никаких выходных. Но я уже восстановился, главное - эмоционально. Отдохнул, разгрузился эмоционально и теперь полон сил и энергии для работы", - сказал Малиновский.

Футболист прокомментировал также предстоящий поединок сборной Украины против Сербии, который состоится 7 июня.

"С Сербией нас ждет сложная игра. Но мы должны сыграть так, как умеем, а каким будет результат - уже будет видно. У нас хорошая команда, квалифицированный состав, все знают, что нужно делать. Тренерский штаб в любом случае покажет, как нужно играть с оппонентом.

Самое главное, что у нас есть команда, которая способна решать большие задачи. Нам надо настраиваться только на победу. Понятно, что игра будет непростой для нас, поэтому нужно готовиться очень серьезно", - цитирует Малиновского УАФ.