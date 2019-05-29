Скачать
Среда, 29.05.2019
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель
Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель

Малиновский: У нас есть команда, которая способна решать большие задачи

Малиновский: У нас есть команда, которая способна решать большие задачи
21:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины и Генка Руслан Малиновский рассказал, как в клубе праздновали чемпионство, о том, что уже успел отдохнуть и настроении игроков в сборной.

"Сезон выдался потрясающим. Именно этого хотят все футболисты и команды - стать чемпионами. В сборную очень приятно приезжать. Тем более, сейчас солнечная погода, отличные условия для тренировок, поэтому мы с вдохновением будем готовиться к ближайшим матчам.

Это уже четвертое чемпионство в истории Генка, праздновали три дня. Потом провели заключительный матч, а уже после него все пожелали хорошего отпуска, а сборникам - удачи в ближайших играх. Но я уже успел немного отдохнуть с семьей, пару дней.

Я на самом деле нуждался в отдыхе, так как было много игр, матчей сборных. Сезон прошел без пауз. Вообще никаких выходных. Но я уже восстановился, главное - эмоционально. Отдохнул, разгрузился эмоционально и теперь полон сил и энергии для работы", - сказал Малиновский.

Реал готов отпустить Рамоса

Футболист прокомментировал также предстоящий поединок сборной Украины против Сербии, который состоится 7 июня.

"С Сербией нас ждет сложная игра. Но мы должны сыграть так, как умеем, а каким будет результат - уже будет видно. У нас хорошая команда, квалифицированный состав, все знают, что нужно делать. Тренерский штаб в любом случае покажет, как нужно играть с оппонентом.

Самое главное, что у нас есть команда, которая способна решать большие задачи. Нам надо настраиваться только на победу. Понятно, что игра будет непростой для нас, поэтому нужно готовиться очень серьезно", - цитирует Малиновского УАФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
02 Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
03 Клопп прокомментировал информацию о переходе в Ювентус
04 Футбол. Где и когда смотреть матчи заключительного тура УПЛ
05 Рианчо: Моментами игроки Динамо бегали по полю, как курица без головы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь