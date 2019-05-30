Футбол. В Украине состоится первый в истории ЧЕ среди участников боевых действий

Новости спорта: Финал сыграют 2 июня на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

С 30 мая по 2 июня 2019 года в Киеве состоится первый в новейшей истории футбола чемпионат Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны ЧЕ УБД-2019.

Организатором первого чемпионата Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны является Федерация футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО "УКРАИНЦЫ-ВМЕСТЕ!" и при поддержке Футбольного клуба "Динамо" (Киев) и Федерации футбола Украины.

Всеукраинская ветеранская общественная союз - Федерация футбола участников АТО, имея уже пятилетнюю масштабную всеукраинскую футбольную историю, выходит качественно в этом году и на международную футбольную арену. На приглашение Федерации футбола участников АТО откликнулись сборные команды ветеранов войны по футболу Норвегии, Дании и Грузии, которые планируют принять участие в этом чемпионате.

Программа чемпионата:

31 мая в 11:00 на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе состоится открытие и матчи первого тура.

1 июня на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе сыграют матчи второго тура.

2 июня в 8:00 у стен Михайловского собора молебен памяти по погибшим за Украину в российско-украинской войне 2014-2019 гг.

2 июня с 09:00 финальные матчи и награждение победителей первого ЧЕ УБД-2019 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, футбольная Лига участников АТО - единственный в Украине чемпионат по футболу среди участников и ветеранов АТО/ООС, где участие принимают 100% участников боевых действий - защитников Украины.

Всеукраинская футбольная Лига участников АТО сезона 2019 года состоит из 88 команд, а это около 3000 военных, будут соревноваться между собой в два круга, весна и осень, в шести дивизионах: "Запад", "Восток", "Север", "Юг", "Центр" и "Киев". Главный трофей сезона - Кубок героев АТО.

По результатам соревнований победители региональных дивизионов смогут разыграть переходящий Кубок Героев АТО на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 14 октября ко Дню Защитника Украины.