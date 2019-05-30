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Нигерия 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (1-й тайм)

Нигерия 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (1-й тайм)
21:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча чемпионата мира по футболу (U-20) Нигерия - Украина.

В четверг, 30 мая, молодежная сборная Украины (U-20) проведет свой заключительный матч группового раунда на чемпионате мира по футболу в Польше. Противостоять подопечным Петракова будет команда Нигерии. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "UA: Перший", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка.

Сборная Украины гарантировала себе место в 1/8 финала, обыграв США и Катар. Однако, победа в группе обеспечит нашей команде "более слабого" соперника в следующем раунде плей-офф. Нигерия, в свою очередь, разгромила Катар (4:0) и уступила США (0:2).

Составы команд:

Нигерия U-20: Оремаде, Рабиу, Алийю, Агбу, Утин, Офоборх, Майкл, Эффьом, Окон, Маканджуола, Тиджани.

Украина U-20: Лунин, Снурницын, Попов, Бондарь, Бескоровайный, Сафронов, Дрышлюк, Чех, Кащук, Устименко, Сикан.

Нигерия 0:1 Украина

Гол: Сикан 30'

Предупреждение: Снурницын 5'

30' - Гол! Кащук навесил с правого фланга, а Сикан забил головой.

27' - Бондарь пробил издали - мимо ворот.

25' - Чех пробил издали - удар блокирован.

24' - Сафронов пробил с острого угла - удар блокирован.

18' - Прострел Кащука с правого фланга заблокирован.

14' - Команды пока не радуют болельщиков скоростями, Украина пытается атаковать длинными забросами вперед.

8' - Лунин поймал мяч после навеса с правого фланга.

5' - Снурницын нарушил правила - предупреждение.

2' - Кипер нигерийцев получил повреждение. После небольшой паузы Оремаде продолжил игру.

Матч начался!

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