Дудек: Пора новому поколению игроков Ливерпуля завоевать Лигу чемпионов

Новости спорта: Один из творцов победы в Лиге чемпионов в 2005-м году голкипер Ежи Дудек поделился ожиданиями от финала ЛЧ нынешнего сезона.

- Да простят меня болельщики Милана за все. Тем вечером проявился характер Ливерпуля, как и в этом розыгрыше против Барселоны. Теперь у меня там много фанатов из числа поклонников Интера.

Надеюсь, Ливерпуль сможет сегодня победить. Пришло время - пора новому поколению игроков Ливерпуля завоевать этот трофей. 14 лет прошло уже. Я думаю, Клопп тоже заслуживает этот титул. Он подходит «Ливерпулю», ему нужна лишь одна победа, чтобы обрадовать болельщиков.

Кто будет героем вечера? Надеюсь, что Салах. Алиссон - невероятный вратарь, но в Ливерпуле все игроки очень хороши. Не хватает только победы.