Двойник Клоппа стал звездой в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов (Видео)

Болельщики Ливерпуля в центре Мадрида встретили знакомое лицо - главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Правда, это был не сам наставник, а его двойник. Фанат, который оделся в ливерпульскую футболку, сделал себе аналогичную прическу и надел очки как у Клоппа, стал объектом усиленного внимание фанатов. Они фотографировались и обнимались с двойником тренера.

A Jurgen Klopp lookalike has been getting mobbed by fans in the streets of Madrid pic.twitter.com/VhEv7vlk5e

