Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания

Новости спорта: Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе.

Перед стартовым свистком финального матча Лиги чемпионов сегодня будет посвящена минута молчания памяти погибшему Хосе Антонио Рейесу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Экс-игрок Арсенала, Атлетико и Севильи погиб сегодня утром в аварии при выезде из своего родного города Утреры.

35-летний испанец был единственным футболистом, который пять раз выигрывал трофей Лиги Европы на протяжении своей карьеры: трижды в составе Севильи и дважды — с Атлетико.

Последней командой футболиста стал клуб Сегунды Эстремадура. Также на счету Рейеса 21 матч в составе сборной Испании.

Финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде между Ливерпулем и Тоттенхэмом начнется в 22:00 по киевскому времени.