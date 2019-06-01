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Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в автокатастрофе

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания
17:09 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе.

Перед стартовым свистком финального матча Лиги чемпионов сегодня будет посвящена минута молчания памяти погибшему Хосе Антонио Рейесу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Экс-игрок Арсенала, Атлетико и Севильи погиб сегодня утром в аварии при выезде из своего родного города Утреры.

35-летний испанец был единственным футболистом, который пять раз выигрывал трофей Лиги Европы на протяжении своей карьеры: трижды в составе Севильи и дважды — с Атлетико.

Подробности автокатастрофы, в которой погиб футболист Рейес

Последней командой футболиста стал клуб Сегунды Эстремадура. Также на счету Рейеса 21 матч в составе сборной Испании.

Финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде между Ливерпулем и Тоттенхэмом начнется в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Хосе Антонио Рейес.
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