Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм

В субботу,1 июня, в Мадриде на стадионе "Метрополитано" в рамках финального матча Лиги чемпионов встретились Тоттенхэм и Ливерпуль. Итогом противостояния стала победа Ливерпуля со счетом 0:2. В составе мерсисайдцев отличились Салах и Ориги. Эта победа стала шестой для Красных в главном еврокубке.

Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль

Голы: Салах 2' (c пенальти), Ориги 87'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Уже на первой минуте поединка Мане исполнил прострел в чужую штрафную и мяч попал в руку Сиссоко. Словенский рефери Дамир Скомина незамедлительно показал на 11-метровую отметку. Исполнять приговор вызвался Салах, который мощным ударом поразил ворота Льориса. В целом Ливерпуль в первой половине встречи действовал острее и несколько раз угрожал воротам лондонцев. В частности, Александр-Арнольд и Хендерсон пробивали со средней дистанции: в первом случае защитнику немного не хватило точности, а с ударом капитана Красных справился Льорис.

Лучшие моменты 2-го тайма:

Во втором тайме Тоттенхэм активизировался и провел несколько хороших атак. Алиссон раз за разом выручал "гостей" после ударов Сона и вышедшего на замену Моуры. Деле Алли был близок к голу, однако его удару головой не хватило точности. Мастер стандартов Эриксен пробивал со штрафного, но бразильский кипер Ливерпуля был сегодня на высоте. Ливерпуль, в свою очередь, действовал на контр-атаках, одна из которых едва не увенчалась голом после удара Милнера. Однако, англичанину не хватило точности. На 87-й матча вышедший на замену Ориги "похоронил" Тоттенхэм, забив второй гол.

Ливерпуль в 6-й раз берет престижнейший еврокубок.

Liverpool's name is on the trophy for the sixth time!#UCLfinal pic.twitter.com/9AJSZtAhUv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 июня 2019 г.