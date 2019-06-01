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Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм

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Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
23:57 Сб, 1 Июнь 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Мадриде завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/19 Тоттенхэм - Ливерпуль.

В субботу,1 июня, в Мадриде на стадионе "Метрополитано" в рамках финального матча Лиги чемпионов встретились Тоттенхэм и Ливерпуль. Итогом противостояния стала победа Ливерпуля со счетом 0:2. В составе мерсисайдцев отличились Салах и Ориги. Эта победа стала шестой для Красных в главном еврокубке.

Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль

Голы: Салах 2' (c пенальти), Ориги 87'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Уже на первой минуте поединка Мане исполнил прострел в чужую штрафную и мяч попал в руку Сиссоко. Словенский рефери Дамир Скомина незамедлительно показал на 11-метровую отметку. Исполнять приговор вызвался Салах, который мощным ударом поразил ворота Льориса. В целом Ливерпуль в первой половине встречи действовал острее и несколько раз угрожал воротам лондонцев. В частности, Александр-Арнольд и Хендерсон пробивали со средней дистанции:  в первом случае защитнику немного не хватило точности, а с ударом капитана Красных справился Льорис.

Гол Салаха попал в тройку самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Лучшие моменты 2-го тайма:

Во втором тайме Тоттенхэм активизировался и провел несколько хороших атак. Алиссон раз за разом выручал "гостей" после ударов Сона и вышедшего на замену Моуры. Деле Алли был близок к голу, однако его удару головой не хватило точности. Мастер стандартов Эриксен пробивал со штрафного, но бразильский кипер Ливерпуля был сегодня на высоте. Ливерпуль, в свою очередь, действовал на контр-атаках, одна из которых едва не увенчалась голом после удара Милнера. Однако, англичанину не хватило точности. На 87-й матча вышедший на замену Ориги "похоронил" Тоттенхэм, забив второй гол.

Ливерпуль в 6-й раз берет престижнейший еврокубок.

Составы команд:

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (74'), Уинкс (Лукас Моура 66'), Эриксен, Алли (Льоренте 81'), Сон, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер 62'), Мане (Гомес 90'), Салах, Фирмино (Ориги 58').

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