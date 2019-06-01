Скачать
Суббота, 01.06.2019
Тоттэнхэм - Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Тоттэнхэм 0:1 Ливерпуль: LIVE перерыв
Салах забил с пенальти в финале Лиги чемпионов (Видео)
Салах забил с пенальти в финале Лиги чемпионов (Видео)
Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)
Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)
Появились снимки с места аварии Рейеса
Появились снимки с места аварии Рейеса

Гол Салаха попал в тройку самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Гол Салаха попал в тройку самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов
23:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мохамед Салах забил уже в дебюте финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, открывший счёт в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским "Тоттенхэм Хотспур", вошёл в историю как автор одного из самых быстрых голов в истории решающих матчей турнира.

Египтянин отличился на 108-й секунде матча, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника Давинсона Санчеса. Это третий показатель в истории финалов. В 1959 году игрок мадридского "Реала" Энрике Матеос отличился на 60-й секунде в поединке с немецким "Айнтрахтом" (7:3).

Салах забил с пенальти в финале Лиги чемпионов (Видео)

Первую строчку по этому показателю занимает итальянский защитник "Милана" Паоло Мальдини. В финальном матче 2005 года с "Ливерпулем", завершившемся победой мерсисайдцев по пенальти после счёта 3:3 в основное время, Мальдини потребовалась 51 секунда, чтобы отличиться.

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)

"Телеграф Спорт" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Тоттенхэм Ливерпуль, Мохамед Салах, Финал Лиги чемпионов-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко сделал неожиданное заявление
02 Бой Владимира Кличко вошел в число самых памятных боев в "Мэдисон Сквер Гарден"
03 Динамо осталось без тренера
04 Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)
05 Бокс: Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь