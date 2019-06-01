Гол Салаха попал в тройку самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Новости спорта: Мохамед Салах забил уже в дебюте финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, открывший счёт в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским "Тоттенхэм Хотспур", вошёл в историю как автор одного из самых быстрых голов в истории решающих матчей турнира.

Египтянин отличился на 108-й секунде матча, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника Давинсона Санчеса. Это третий показатель в истории финалов. В 1959 году игрок мадридского "Реала" Энрике Матеос отличился на 60-й секунде в поединке с немецким "Айнтрахтом" (7:3).

Первую строчку по этому показателю занимает итальянский защитник "Милана" Паоло Мальдини. В финальном матче 2005 года с "Ливерпулем", завершившемся победой мерсисайдцев по пенальти после счёта 3:3 в основное время, Мальдини потребовалась 51 секунда, чтобы отличиться.

"Телеграф Спорт" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.