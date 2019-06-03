Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари

Новости спорта: Контракт с экс-наставником Вердера подписан на 3 года.

Заря объявила о назначении на пост главного тренера команды украинского специалиста Виктора Скрипника.

Контракт с тренером рассчитан на 3 года.

Презентация Скрипника в качестве нового наставника Зари состоится 18 июля на запорожской Славутич-Арене.

Последним местом работы 49-летнего специалиста была латвийская Рига, с которой он стал чемпионом страны и выиграл Кубок Латвии. До этого Скрипник два года, с 2014-го по 2016-й, тренировал бременский Вердер.

По итогам нынешнего сезона Заря заняла 5-е место в чемпионате и начнет свои выступления в ЛЕ-2019/20 с квалификации.

Напомним, 31 мая Заря разорвала контракт с украинским специалистом Юрием Вернидубом.