Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари

Заря объявила о назначении на пост главного тренера команды украинского специалиста Виктора Скрипника.
Контракт с тренером рассчитан на 3 года.
Презентация Скрипника в качестве нового наставника Зари состоится 18 июля на запорожской Славутич-Арене.
Последним местом работы 49-летнего специалиста была латвийская Рига, с которой он стал чемпионом страны и выиграл Кубок Латвии. До этого Скрипник два года, с 2014-го по 2016-й, тренировал бременский Вердер.
По итогам нынешнего сезона Заря заняла 5-е место в чемпионате и начнет свои выступления в ЛЕ-2019/20 с квалификации.
Виктор Скрипник – главный тренер «Зари»!https://t.co/aPH0cujsxX pic.twitter.com/evZiwXn81R— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 3 июня 2019 г.
Напомним, 31 мая Заря разорвала контракт с украинским специалистом Юрием Вернидубом.