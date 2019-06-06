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Руй Кошта в шаге от возвращения в Милан

Руй Кошта в шаге от возвращения в Милан
06:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В прошлом игрок Милана Руй Кошта может получить работу в своем бывшем клубе.

Экс-полузащитник Милана Руй Кошта может вернуться в клуб в качестве спортивного директора — сообщает SportMediaset.

После увольнения Леонардо Паоло Мальдини занял должность технического директора "дьяволов", и теперь они вдвоем с генеральным директором "россонери" Иваном Газидисом рассматривают кандидатуры на должность спортивного директора.

Спортивный директор Лацио Игли Таре не горит желанием покидать Рим, поэтому этот вариант практически отпал. И, по сути, сейчас выбор осуществляется между двумя бывшими звездами клуба Звонимиром Бобаном и Руем Коштой. Учитывая, что Бобан, ныне являющийся вице-президентом ФИФА, а ранее работавший экспертом на ТВ, не особо знаком с подобным родом деятельности, шансы Руя Кошты, занимающего должность спортивного директора лиссабонского Спортинга, выглядят предпочтительнее.

Милан ведет переговоры с УЕФА о неучастии в следующем сезоне Лиги Европы

Милан решил не назначать нового тренера до того, как будут распределены все директорские посты.

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ФК Милан, ФК Лацио, Серия А, Руй Кошта.
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