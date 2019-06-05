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Сульшер получит £200 млн на трансферы Манчестер Юнайтед

Сульшер получит £200 млн на трансферы Манчестер Юнайтед
23:45 Ср, 5 Июнь 2019 Телеграф football24.ua

Новости спорта: Наставник "Манчестер Юнайтед" получит финансовую поддержку руководства "красных дьяволов" в проведении летних трансферов.

Руководство "красных дьяволов" готово поддержать главного тренера во время трансферного окна.

Манкунианцы выделят 200 миллионов фунтов на усиление состава летом, информирует Daily Star.

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Исполнительный директор английского гранда Эд Вудворд готов на радикальные меры после непопадания команды в Лигу чемпионов. Главный тренер Уле Гуннар Сульшер хочет усилить каждое звено своей команды и руководители готовы удовлетворить его просьбу, чтобы избежать провала этого года.

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Напомним, Манчестер Юнайтед занял шестую строчку АПЛ в сезоне 2018/19 и будет вынужден выступать в Лиге Европы.

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ФК Манчестер Юнайтед, Трансферы, Трансферное окно, Уле-Гуннар Сульшер.
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