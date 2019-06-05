Малиновский - о карьере в Бельгии, сборной и своем будущем

Новости спорта: Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский накануне матчей сборных ответил на актуальные вопросы.

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о чемпионском сезоне в клубе, футбольном буме в Бельгии, а также поделился мыслями о продолжении карьеры.

О чемпионстве и признании лучшим по версии болельщиков: Праздновали очень масштабно, ведь «Генк» не выигрывал чемпионат восемь лет: и для города, и для клуба это - большое событие. Вся команда вместе со всеми жителями Лимбургии (провинции, в которой расположен город Генк), поддерживающих нас, собрались на площади. В общем празднования с болельщиками продолжалось три дня. Такое увидишь не везде.

Получить индивидуальную награду всегда классно. Особенно приятно, что именно фаны высоко оценили мою работу в течение сезона. В этом году награда - в виде золотой бутсы, поэтому это - двойное наслаждение!

О планах на будущее: Я верю, что нет предела для совершенствования. После трех с половиной лет в Бельгии, выигрыша первенства страны и индивидуальной награды сейчас время сделать шаг вперед - сменить обстановку и попробовать себя в более сильном чемпионате. Конечно, мечты мечтами, но посмотрим, какие предложения будут. Я с женой, со своей семьей, с агентом переговорю, и мы решим, что будет лучше для меня и для всех нас. Англия и Италия - они мне ближе по всем факторами: и по чемпионату, и по атмосфере.

Как влияет на характер жизнь за границей: Многое переосмыслил, когда у меня была травма. Немного изменил свой взгляд на тренировочный процесс, на восстановление, а еще - стиль жизни. Думаю, что я вырос как футболист. Постоянная игровая практика добавила уверенности. Я много работал дополнительно, чтобы становиться лучшим с каждой игрой, с каждым днем.

О разнице между европейским и украинским футболом: Прежде всего, за рубежом все намного строже. Например, если в клубе игроку не платят зарплату, команду сразу могут отправить во второй дивизион. У нас же все по-другому, из-за чего многие украинские команды потеряли болельщиков. А при пустых трибунах сложно демонстрировать яркую игру. Футбол существует для болельщиков, в Украине же, к сожалению, посещаемость очень низкая.

В Бельгии стадионы заполнены - в этом также большая разница. Здесь любят эту игру, читают футбольную прессу, семьями ходят на матчи. В шести-семи клубов сезонная посещаемость достигает 80-ти процентов. Это показатель того, что футбол в Бельгии процветает и прогрессирует, с каждым годом становясь лучшим. Я могу засвидетельствовать это за те три года, которые я здесь.

О лучших футболистах мира и Украины: Если за текущий год, то, по моему мнению, это - Мане из «Ливерпуля», который выдал просто невероятный сезон. А так, за последний период, конечно, Месси и Роналду.

Из молодых (украинцев - прим.) это, бесспорно, Виктор Цыганков. Он - стабильный, а это важно для игрока. Марлоса считаю лучшим игроком сезона.

Об эмоциях от матчей за сборную: Прежде всего - (чувствую) гордость. Попасть в сборную не так просто. Когда ты входишь в число 25-30-ти лучших футболистов страны - это всегда приятно. Хочется выходить на поле и бороться!