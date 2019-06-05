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Хацкевич: Постараемся закрыть этот вопрос до конца недели

Хацкевич: Постараемся закрыть этот вопрос до конца недели
17:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Тренер Динамо и президент продолжают переговоры о контракте, однако пока не пришли к концу процесса.

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» вскоре объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем.

Однако сам белорусский специалист эту информацию опроверг, заявив, что переговоры с клубом продолжаются:

«Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся с Игорем Михайловичем в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра.

Стало известно, когда состоится встреча Хацкевича и Суркиса

Так что по состоянию на данный момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, и тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести «Динамо» в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком речи не было. Сейчас вообще нет еще никаких договоренностей. Наши переговоры продолжаются».

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Александр Хацкевич, Тренер Динамо.
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