Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко

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12:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: "Молотобойцы" нацелились на молодого полузащитника.

Полузащитник Лорьяна Алексис Клод-Морис попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

"Молотобойцы" хотят приобрести молодого вингера в летнее межсезонье и уже сделали предложение Лорьяну. Лондонский клуб готов предложить за француза около 10 миллионов фунтов.

По информации СМИ, в подписании 21-летнего игрока также был заинтересован Арсенал.

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В минувшем сезоне Клод-Морис отыграл 36 матчей в составе Лорьяна, забив 14 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нацелился на защитника Фенербахче Калдирима.

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Футбол, ФК Лорьян, Новости футбола, Алексис Клод-Морис.
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