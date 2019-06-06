Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко

Новости спорта: "Молотобойцы" нацелились на молодого полузащитника.

Полузащитник Лорьяна Алексис Клод-Морис попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

"Молотобойцы" хотят приобрести молодого вингера в летнее межсезонье и уже сделали предложение Лорьяну. Лондонский клуб готов предложить за француза около 10 миллионов фунтов.

По информации СМИ, в подписании 21-летнего игрока также был заинтересован Арсенал.

В минувшем сезоне Клод-Морис отыграл 36 матчей в составе Лорьяна, забив 14 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нацелился на защитника Фенербахче Калдирима.