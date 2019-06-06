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Шевченко: Нас ждет непростая игра и надеемся на очень хорошую поддержку

Шевченко: Нас ждет непростая игра и надеемся на очень хорошую поддержку
19:51 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФФУ

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед игрой третьего тура отбора на Евро-2020 против сборной Сербии поделился ожиданиями от матча.

По словам коуча национальной команды, его ничего не беспокоит и игроки сборной настроены показать хороший футбол.

«Как всегда, по составу будем определяться завтра, сегодня посмотрим тренировку еще, проверим. В принципе ребята чувствуют себя хорошо, особых потерь у нас нет. Проведем сегодня тренировку, а завтра утром будем определяться по составу. Извините, но я не знаю состав, который будет завтра играть».

«Ничего не беспокоит, понимаем значимость игры. С уважением относимся к нашему сопернику, понимаем, какие у них хорошие качества. Знаем, что нас ждет непростая игра и надеемся на очень хорошую поддержку. Ребята настроены, надеемся показать хорошую игру».

Тренер сборной Сербии: Украина сильна командой

«Миколенко приехал, он играл последний раз за Динамо, тренировался с нами — все в порядке. Не знаю, откуда информация [что он не в состоянии играть], может до матча Динамо, когда он был травмирован. Сейчас все нормально, как и со всеми остальными игроками команды. Будет ли он в составе — увидите завтра. У нас отличная конкуренция».

Шевченко отметил высокий рост игроков сербской сборной, а также отметил важность удачной игры на втором этаже против команды Младена Крстаича.

«Очень приятно [что Йович считает меня идолом], очень хороший футболист, провел великолепный сезон. Я ему желаю удачи, но не в нашей игре. Реал — это один из лучших клубов, поэтому для него это будет большой вызов.

Бывают сложности в группе. Мы видим, что эта команда [Сербия] — строится. Ряд футболистов уже более возрастных отходят. Действительно у сербов великолепная команда, каждый игрок представляет топ-клуб и топ-чемпионат, поэтому у них хорошее будущее. И, конечно же, в Европе сейчас уровень футбола поднялся, каждая сборная показывает хороший футбол — конкуренция большая».

«Во-первых, [у сербов] высокие и рослые игроки, хорошо играющие головой. Передо мной лежит лист, рост этих игроков, особенно защитников, действительно может сыграть большую роль. Поэтому мы учитывали эти моменты. Важно в завтрашнем матче сыграть на втором этаже уверенно».

«Сборная Сербии сильна не только индивидуально, но и коллективно. Игроки, выступающие давно за эту команду, фактически ведут за собой игру: Тадич, Митрович и капитан Коларов. То есть, это те игроки, которые сильно влияют на команду.

У нас есть информация, мы еще пока не тренировались, но знаем, что газон поменяли. Его выдерживали специально для этой игры. Сегодня будет первый тест наш, мы так немного заглянули со стороны. Думаю, что поле будет в хорошем состоянии».

Сборная Украины в отборе на ЧЕ-2020 в июне сыграет два поединка — 7 июня будет принимать во Львове Сербию, а 10 июня также во Львове сыграет против Люксембурга. В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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