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Хацкевич: Уже 30 июня команда вылетает на сборы в Австрию

Хацкевич: Уже 30 июня команда вылетает на сборы в Австрию
21:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Беларусский специалист Александр Хацкевич рассказал о планах на следующие 2 года у руля Динамо.

Александр Хацкевич продлил контракт с Динамо на два сезона.

"Хацкевич два года назад и сейчас? За эти два года, безусловно, довелось ощутить очень сильное давление. Это естественно, когда ты приходишь в такой клуб. Я не приходил на пустое место, и тогда тоже была хорошая команда. За этот период мы перестроили команду практически на 90%".

"За это время и я, и футболисты набрались опыта. Самое главное, что у нас есть уважение и понимание друг друга. Все остальное нам, как тренерам, нужно будет делать, чтобы футболисты росли и добивались результата, выкладывались на максимум. Рецепт простой – еще работать и работать".

"Планы предсезонной подготовки? Те ребята, которые не задействованы в сборных, 24 июня собираются в Киеве на медосмотр. Большая часть динамовцев находятся в расположении сборных. Они к нам присоединятся 27-28 июня. И уже 30 июня команда вылетает на сборы в Австрию".

"Планируется, что Суперкубок состоится 28 числа, поэтому по возвращении из Австрии подготовка продолжится в Киеве. Пока еще точного календаря нет, но план подготовки будет разбит на три этапа: в Киеве, в Австрии, затем снова в Киеве непосредственно подготовка к матчу за Суперкубок".

Хацкевич подвел итоги сезона для Динамо

"Кадири? У нас как раз были дискуссии с Игорем Михайловичем в вопросе усиления команды. Одно усиление уже есть, а я надеюсь, что приобретение Кадири – это усиление нашей команды. И я смотрел, и наши селекционеры на протяжении трех месяцев наблюдали за ним, собирали информацию, смотрели его игры вживую. Он может сыграть и на позиции центрального защитника и опорного полузащитника. Он добавит нашей команде атлетизма, он очень хорош в отборе и в верховой борьбе. Так что эта позиция будет востребована в его лице", — сказал Александр Хацкевич.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ, Александр Хацкевич.
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