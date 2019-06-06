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Четверг, 06.06.2019
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Суркис: Давление нужно оказывать на Федерацию футбола

Суркис: Давление нужно оказывать на Федерацию футбола
22:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Президент киевского клуба Игорь Суркис объяснил решение о продлении контракта Хацкевича.

В четверг, 6 июня стало известно, что Александр Хацкевич продлил контракт с Динамо на два года.

"Я хочу попросить выдержки многих журналистов, которые вроде как болеют за Динамо Киев, но в то же время нещадно критикуют команду. А на молодых тренеров, коим я считаю Александра Хацкевича, и молодых футболистов это оказывает огромное давление".

"В начале нашего разговора я сказал Александру, что очень поседел за эти два года. А он мне ответил: "А вы на меня посмотрите". Человек всем сердцем переживает за результат, и я очень доволен, что он взялся. Потому что у него есть характер, и он понимает, что он ввязывается в очередной новый бой. Я верю, что у нас все получится".

"Естественно, нужно выполнять задачи. Но не правы те, кто пишут, что не дай Бог команда не попадет в Лигу чемпионов, контракт однозначно будет расторгнут. Такого условия нет. И на меня оказывать давление не нужно. Давление нужно оказывать на Федерацию футбола".

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"Как только мы приближались к сопернику в чемпионской гонке, сразу получали удаления. Вспомните матч в Александрии, который мы проиграли. В ворота соперников пенальти не ставят, а в наши в аналогичной ситуации назначают", — сказал Игорь Суркис.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Александр Хацкевич.
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