УАФ отклонила апелляцию Олимпика

Новости спорта: Апелляционный комитет УАФ оставил в силе наказание для Олимпика.

Апелляция Олимпика была отклонена апелляционным комитетом УАФ, гласит заявление на официальном сайте.

Таким образом, клуб проиграл дело касательно договорных матчей молодежных команд. U-19 и U-21 не будут участвовать в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в следующем сезоне.

Отметим, что наказание для футболистов в лице Единака, Счастливцева, Пискового, Козлова, Надирадзе, Степаненко было сокращено с пожизненного до двух лет.

Последней надеждой Олимпика является суд в Лозанне, где донецкий клуб может оспорить решение апелляционного комитета УАФ.