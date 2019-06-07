УАФ отклонила апелляцию Олимпика

Апелляция Олимпика была отклонена апелляционным комитетом УАФ, гласит заявление на официальном сайте.
Таким образом, клуб проиграл дело касательно договорных матчей молодежных команд. U-19 и U-21 не будут участвовать в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в следующем сезоне.
Отметим, что наказание для футболистов в лице Единака, Счастливцева, Пискового, Козлова, Надирадзе, Степаненко было сокращено с пожизненного до двух лет.
Последней надеждой Олимпика является суд в Лозанне, где донецкий клуб может оспорить решение апелляционного комитета УАФ.