Реал представил новую форму с золотыми вставками (Видео)

Новости спорта: Реал представил домашнюю форму на сезон 2018/19.

Мадридский "Реал" в своём официальном "твиттере" представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в классическом для "Королевского клуба" белом цвете. При этом на форме присутствуют золотые вставки. Техническим спонсором "сливочных" является немецкая фирма adidas.

В минувшем сезоне "Реал" занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 68 очков и на 19 очков отстав от триумфатора первенства "Барселоны".

В Лиге чемпионов "сливочные" преодолели групповой этап, однако вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв "Аяксу". В Кубке Испании мадридская команда также не добилась успеха, потерпев поражение от "Барселоны" в двухматчевом полуфинальном противостоянии.