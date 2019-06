Реал представил новую форму с золотыми вставками (Видео)

Мадридский "Реал" в своём официальном "твиттере" представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в классическом для "Королевского клуба" белом цвете. При этом на форме присутствуют золотые вставки. Техническим спонсором "сливочных" является немецкая фирма adidas.

⚪ Inspired by glory. Created to demand it. Our new home kit by @adidasfootball.

https://t.co/ERusaaUOvy#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/0Bc16jthSQ

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 7 июня 2019 г.