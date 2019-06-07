Реал представил новую форму с золотыми вставками (Видео)

Мадридский "Реал" в своём официальном "твиттере" представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон.
Экипировка выполнена в классическом для "Королевского клуба" белом цвете. При этом на форме присутствуют золотые вставки. Техническим спонсором "сливочных" является немецкая фирма adidas.
⚪ Inspired by glory. Created to demand it. Our new home kit by @adidasfootball.
https://t.co/ERusaaUOvy#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/0Bc16jthSQ
— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 7 июня 2019 г.
В минувшем сезоне "Реал" занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 68 очков и на 19 очков отстав от триумфатора первенства "Барселоны".
A kit for Kings @adidasfootball have unveiled Real Madrid's 2019-2020 home kit!
Thoughts? pic.twitter.com/jIJnb4V3Xi
— Goal (@goal) 7 июня 2019 г.
В Лиге чемпионов "сливочные" преодолели групповой этап, однако вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв "Аяксу". В Кубке Испании мадридская команда также не добилась успеха, потерпев поражение от "Барселоны" в двухматчевом полуфинальном противостоянии.