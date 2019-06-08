МЮ хочет приобрести лидера обороны Наполи

Новости спорта: Манчестер Юнайтед готов предложить 95 миллионов евро за защитника Наполи Калиду Кулибали.

Как утверждает Corriere dello Sport, Манчестер Юнайтед готов предложить 95 миллионов евро за защитника Наполи Калиду Кулибали.

По данным источника, изначально шорт-лист "манкунианцев" на позицию центрбека возглавлял игрок Аякса Маттейс де Лигт, но англичанам не удастся купить нидерландца.

Также отмечается, что "партенопеи" могут отпустить сенегальца только если Юнайтед предложит более 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Кулибали намерен побороться ПСЖ, который также сделал защитника своей основной целью.