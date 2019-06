Неймар прибыл в полицию на инвалидной коляске

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар прибыл в полицейский участок в Бразилиа, чтобы дать показания на фоне обвинений в изнасиловании модели Нажилы Триндади. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, форвард прибыл на инвалидной коляске. Неймар получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром.

Neymar arrives at police station in wheelchair to be questioned in connection with Paris hotel rape allegation https://t.co/A3iv1RTM7F pic.twitter.com/kVnfj60NI8

— The Sun Football (@TheSunFootball) 7 июня 2019 г.