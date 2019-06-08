Удинезе заинтересовалось форвардом Шахтера

Новости спорта: "Фриульцы" могут усилиться нападающим Шахтера Сиприано.

Как утверждает Mondo Udinese, нападающий Шахтера Маркиньос Сиприано в текущее трансферное окно может стать игроком Удинезе.

По данным источника, "фриульцы" всерьез заинтересованы в услугах форварда "горняков", и намерены в ближайшее время начать переговоры с дончанами.

Ранее сообщалось, что бразилец также попал в сферу интересов лиссабонского Спортинга, Белененсеш и Витория Гимараэш.

Сиприано перешел в Шахтер летом 2018-го из Сан-Паулу. В этом сезоне вингер провел 5 поединков в футболке чемпионов Украины.