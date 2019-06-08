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Суббота, 08.06.2019

Лучшие голы Азара за Челси (Видео)

28-летний полузащитник провел за английский клуб 7 лет. В данный период Азар сыграл 352 поединка, в которых отметился 110 голами и отдал 92 ассиста. Официальный Youtube-канал "синих" выделил топ-10 голов Эдена за Челси.
Телеграф Спорт
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