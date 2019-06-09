Гризманн определился с будущим клубом

Новости спорта: Французский форвард «Атлетико» определился со своим будущим.

28-летний нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн заявил, что уже определился со своим будущим.

«Где я буду играть в ближайшее время? Я уже знаю, где я буду играть», — заявил Гризманн.

Ранее Гризманн объявил о своем уходе из «Атлетико». С 1-го июля отступные, прописанные в контракте игрока, снизятся до €120 миллионов. Ранее сообщалось, что Гризманна хочет подписать «Барселона».

В минувшем сезоне Антуан провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.