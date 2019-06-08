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Карпаты остаются в Премьер-лиге

Карпаты остаются в Премьер-лиге
21:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Львовский клуб на выезде обыграл Волынь в стыковом матче.

Львовские Карпаты одолели Волынь в ответном стыковом матче и остались в УПЛ на следующий сезон.

Волынь — Карпаты 1:3

Голы: Кожанов, 42 — Клец, 37, Понде, 83, Мирошниченко, 90+6.

Волынь: Недилько — Симинин, Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Цюпа — Курко, Хагназари, Бартулович (Петько, 74) — Кожанов, Климец, Волошинович (Богомаз, 86).

Карпаты: Кучинский — Ковтун, Мегремич, Федецкий, Мирошниченко — Хонгла, Клец, Ди Франко (Бусько, 75) — Мякушко, Понде (Дебелко, 85), Гуцуляк.

Предупреждения: Петько — Мегремич, Хонгла, Мякушко.

Удаление: Симинин, 71 (прямая красная карточка).

Ранее сообщалось, что Колос обыграл Черноморец и пробился в Премьер-лигу.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, ФК Волынь, Первая лига, УПЛ.
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