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Сборная Турции сенсационно обыграла чемпионов мира сборную Франции

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Сборная Турции сенсационно обыграла чемпионов мира сборную Франции
23:39 Сб, 8 Июнь 2019 Телеграф

Новости спорта: Сборная Франции проиграла Турции в выездном матче отбора Евро-2020.

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции принимала Францию. Матч состоялся на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Турецкая команда вышла вперёд на 30-й минуте после точного удара защитника Кана Айхана.

Под занавес первого тайма хозяева удвоили преимущество усилиями полузащитника Дженгиза Ундера. Во второй половине встречи действующие чемпионы мира не сумели поразить ворота соперника, и счёт так и не изменился.

Видео гола Каан Айхан, 30 минута

Видео гола Дженгиз Юндер, 40 минута

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Сборная Турции, набрав 9 очков, поднялась на первое место в группе H. Франция осталась с показателем в 6 очков и теперь занимает вторую строчку, опережая Исландию по дополнительным показателям.

11 июня турки сыграют на выезде против Исландии, а Франция в тот же день отправится в гости к Андорре.

Напомним, сборная Украины в третьем туре отбора на Евро-2020 во Львове разгромила команду Сербии со счетом 5:0.

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Сборная Франции, ЧМ, Сборная Турции, Евро-2020, Отбор Евро-2020, Квалификация Евро-2020.
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