Италия разгромила Грецию в отборе на Евро-2020 (Видео)

Новости спорта: Смотрите видео голов и лучших моментов матча отбора на чемпионат Европы-2019 Греция - Италия.

Италия уверенно разобралась со сборной Греции в матче отбора на Евро-2020.

"Скуадра Адзурра" не почувствовала сопротивления со стороны греков. "Эллины" несмотря домашний статус поединка пропустили три "сухих" мяча. Интересно, что все голы были забиты в середине первого тайма в течение 10-и минут. Барелла, Инсинье и Бонуччи поочередно поразили ворота соперника и не оставили ему шансов на положительный результат.

После 3-го тура Италия осталась лидером, набрав максимум очков. Греция занимает третье место.