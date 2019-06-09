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Италия разгромила Грецию в отборе на Евро-2020 (Видео)

Италия разгромила Грецию в отборе на Евро-2020 (Видео)
11:08 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Смотрите видео голов и лучших моментов матча отбора на чемпионат Европы-2019 Греция - Италия.

Италия уверенно разобралась со сборной Греции в матче отбора на Евро-2020.

"Скуадра Адзурра" не почувствовала сопротивления со стороны греков. "Эллины" несмотря домашний статус поединка пропустили три "сухих" мяча. Интересно, что все голы были забиты в середине первого тайма в течение 10-и минут. Барелла, Инсинье и Бонуччи поочередно поразили ворота соперника и не оставили ему шансов на положительный результат.

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После 3-го тура Италия осталась лидером, набрав максимум очков. Греция занимает третье место.

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