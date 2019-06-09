Франция в матче с Турцией повторила антирекорд десятилетней давности

Новости спорта: Чемпионы мира провалили гостевой матч отбора на чемпионат Европы-2020.

Накануне сборная Франции потерпела неожиданное поражение от турков в отборочном матче к ЕВРО-2020 и позволила сопернику обойти себя в турнирной таблице.

Примечательно, что пропустив два гола в первом тайме, сборная Франции за весь матч так и не сумела даже пробить в створ ворот соперника, нанеся лишь четыре удара в сторону ворот турков. С "трехцветными" в последний раз такое случалось десять лет назад.

С видео обзором матча можно ознакомиться по ссылке. Голы Айхана и Ундера принесли Турции победу.