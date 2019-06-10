Лидер Шахтера может покинуть клуб этим летом

Новости спорта: Лидер Шахтера Марлос попал в сферу интересов итальянского клуба.

Крайний полузащитник донецкого Шахтера Марлос может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Об этом сообщает Messagero Veneto.

По информации источника, в услугах украинца бразильского происхождения заинтересован итальянский Удинезе, который видит в 31-летнем вингере замену своему лидеру Родриго де Полю, поскольку аргентинец может покинуть клуб.

Сообщается, что боссы "черно-белых" готовы выложить за Марлоса порядка 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Рома готова заплатить за Исмаили 15 миллионов евро.