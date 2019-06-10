Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

"Сделайте его запоминающимся": смертельно больной футболист пригласил всех провести с ним последний вечер

"Сделайте его запоминающимся": смертельно больной футболист пригласил всех провести с ним последний вечер
16:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболист несколько лет боролся со страшной болезнью.

Бывший игрок сборной Нидерландов и шотландского Рейнджерс Фернандо Риксен с 2013 года борется с неизлечимой болезнью. Врачи обнаружили у спортсмена боковой (латеральный) амиотрофический склероз.

На протяжении 6 лет голландец продолжал непрерывное лечение от страшной болезни. Однако, 9-го июня 42-летний Риксен записал видеообращение ко всем своим знакомым, с целью прийти и провести с ним последний вечер.

"Всем привет! Скоро настанет важный для меня день. 28-го июня будет моим последним вечером. Я устал. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, ваш Фернандо", - сказал Риксен.

Это означает, что врачи шотландского хосписа сделают ему пассивную эвтаназию.

В Великобритании данная практика считается легальной.

Заболевание относится к числу редких. По всему миру число страдающих от него оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год. Обычно после обнаружения болезни человек живёт от трех до пяти лет. Риксен уже продержался дольше. За это время он стал символом борьбы перед неизбежным исходом. В Ситтарде, где Риксен начинал карьеру, был установлен памятник в его честь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рейнджерс, Футбол, Чемпионат Шотландии, Фернандо Риксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 Реал определился с будущим Лунина
03 Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
04 Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
05 Португалия - победитель первой Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь