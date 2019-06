"Сделайте его запоминающимся": смертельно больной футболист пригласил всех провести с ним последний вечер

Бывший игрок сборной Нидерландов и шотландского Рейнджерс Фернандо Риксен с 2013 года борется с неизлечимой болезнью. Врачи обнаружили у спортсмена боковой (латеральный) амиотрофический склероз.

На протяжении 6 лет голландец продолжал непрерывное лечение от страшной болезни. Однако, 9-го июня 42-летний Риксен записал видеообращение ко всем своим знакомым, с целью прийти и провести с ним последний вечер.

"Всем привет! Скоро настанет важный для меня день. 28-го июня будет моим последним вечером. Я устал. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, ваш Фернандо", - сказал Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.