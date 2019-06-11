Малиновский - о победе над Люксембургом

Новости спорта: Руслан Малиновский признал, что у украинцев немного не хватило сил на Люксембург.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

"Мы готовились долго к Сербии, хорошо подготовились, но много отдали сил, поэтому сегодня не было той агрессии. Немного пассивно сыграли. Хорошо, что забили быстрый гол. Для нас был важен результат в этой игре.

Начали хорошо, недооценки у нас не было, каждый был заряжен на борьбу, 20 минут хорошо играли, потом немного подсели.

Сезон был длинный, сыграл под 60 матчей в этом году, очень устал. В последних месяцах было много давления и в клубе, и в сборной.

При таких трибунах не имеешь права играть плохо. Но я думаю, что мы закончили на хорошей ноте и это положительный момент", - сказал Малиновский в эфире Футбол 1.