Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Малиновский - о победе над Люксембургом

Малиновский - о победе над Люксембургом
09:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Руслан Малиновский признал, что у украинцев немного не хватило сил на Люксембург.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

"Мы готовились долго к Сербии, хорошо подготовились, но много отдали сил, поэтому сегодня не было той агрессии. Немного пассивно сыграли. Хорошо, что забили быстрый гол. Для нас был важен результат в этой игре.

Начали хорошо, недооценки у нас не было, каждый был заряжен на борьбу, 20 минут хорошо играли, потом немного подсели.

Сезон был длинный, сыграл под 60 матчей в этом году, очень устал. В последних месяцах было много давления и в клубе, и в сборной.

При таких трибунах не имеешь права играть плохо. Но я думаю, что мы закончили на хорошей ноте и это положительный момент", - сказал Малиновский в эфире Футбол 1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Страшный нокаут, после которого боксер отделался лишь синяками (Видео)
03 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
04 Игрок Люксембурга: Хотим навязать Украине борьбу
05 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь