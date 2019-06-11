Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы

11 июня в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.
Итоги жеребьевки
Прогрес (LUX) - Кардифф Мет Юниверсити (WAL)
Ла-Фиорита (SMR) - Энгордани (AND)
Сан-Хулиа (AND) - Европа (GIB)
Баллимина Юнайтед (NIR) - Рунавик (FRO)
Приштина (KOS) - Сент-Джозефс (GIB)
Тре Фиори(SMR) - Клаксвик (FRO)
Барри Таун (WAL) - Клифтонвилл (NIR)
Напомним, что первые матчи состоятся 27 июня, а ответные - 4 июля.
Ранее сообщалось, что сегодня стартует новый сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы.