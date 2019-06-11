Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20

Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы

Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
19:03 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы.

11 июня в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

Итоги жеребьевки

Прогрес (LUX) - Кардифф Мет Юниверсити (WAL)

Ла-Фиорита (SMR) - Энгордани (AND)

Сан-Хулиа (AND) - Европа (GIB)

Баллимина Юнайтед (NIR) - Рунавик (FRO)

Приштина (KOS) - Сент-Джозефс (GIB)

Тре Фиори(SMR) - Клаксвик (FRO)

Барри Таун (WAL) - Клифтонвилл (NIR)

Напомним, что первые матчи состоятся 27 июня, а ответные - 4 июля.

Ранее сообщалось, что сегодня стартует новый сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
04 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
05 Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь