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Состав Украины U-20 на полуфинальный матч с Италией

Состав Украины U-20 на полуфинальный матч с Италией
17:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Начало полуфинального матча чемпионат мира в 18:30.

Команды Украины и Италии объявили стартовые составы на матч 1/2 финала молодежного чемпионата мира-2019, который проходит в Польше.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков выставил следующий состав.

Украина: Лунин, Бондарь, Попов, Чех, Корниенко, Булеца, Бескоровайный, Сикан, Дрышлюк, Конопля, Кащук.

Отметим, что в составе нашлось место Андрею Лунину, который успел вернуться в молодежную сборную после матча национальной команды с Люксембургом.

Также отметим в старте Дениса Попова, который был под вопросом из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче с Колумбией.

Начало матча в 18:30.

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Сборная Украины, ЧМ-2019, Сборная Украины U-20.
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