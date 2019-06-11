Один из ключевых игроков сборной Украины U-20 пропустит финал ЧМ-2019

Новости спорта: Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов не поможет команде в решающем матче.

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов не сыграет в финале молодежного чемпионата мира по причине удаления в полуфинале турнира против Италии. Футболист получил вторую желтую карточку на 79-й минуте игры за удар локтем по голове форварда адзуррини Андреа Пинамонти.

Таким образом, Попов не поможет сборной Украины в решающем матче мундиаля. Напомним, что в четвертьфинале защитник получил травму после грубой игры со стороны колумбийского футболиста, но сумел восстановиться к полуфинальному матчу.

Украины победила Италию со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Булецы. Команда Александра Петракова, играя в конце матча в меньшинстве, сумела удержать добытое преимущество.

Попов вместе с Булецей забили по 3 мяча на чемпионате мира и делят второе место в списке лучших бомбардиров сборной Украины на турнире. Больше забил только нападающий Даниил Сикан.

В финале Украина сыграет с победителем второго полуфинального матча Эквадор — Корея, который состоится сегодня в 21:30.

Финал турнира пройдет в субботу, 15 июня, в Лодзи.