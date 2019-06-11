Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019

Новости спорта: На стадии 1/4 финала Украина обыграла Россию со счетом 2:1.

Украинский дефлимпийская сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, который проходит в греческом городе Ираклион.

Украинцы одержали яркую победу в 1/4 финала чемпионата Европы в принципиальной игре с командой России со счетом 2:1. Перед этим украинцы победили сборные Англии (3:1), Франции (2:0) и Швеции (2:0).

В полуфинале ЧЕ-2019 для людей с нарушениями слуха сборная Украины встретится с командой Ирландии.

Напомним, молодежная сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.