Новости спорта: Милан нацелился на защитника Ливерпуля Деяна Ловрена.

Милан нацелился на защитника Ливерпуля Деяна Ловрена, сообщает Gianlucadimarzio.com. Россонери намерены укрепить центр защиты опытным хорватом.

По информации источника, представители Милана уже связывались с Ливерпулем с целью узнать сумму возможного трансфера. Отметим, что контракт 29-летнего Ловрена с мерсисайдцами истекает в июне 2021 года.

В сезоне 2018/19 центрбек провел 18 матчей за Ливерпуль, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Хорват пропустил часть сезона из-за травм.

Ливерпуль в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. Милан же завершил сезон на 5-ю позиции и будет играть в Лиге Европы.