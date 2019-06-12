Гвардиола отклонил предложение Ювентуса

Новости спорта: Хосеп Гвардиола отказался от предложения возглавить Ювентус

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отказался от предложения возглавить Ювентус. Об этом сообщает Eurosport.

Источник утверждает, что "бьянконери" рассматривали Гвардиолу в качестве замены итальянцу Массимилиано Аллегри, покинувшему команду в мае.

Руководство туринского клуба предложило испанскому специалисту контракт с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Однако Гвардиола ответил отказом.

Теперь боссы туринцев переключилось на тренера Челси Маурицио Сарри.

Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016-го. С нынешним клубом Хосеп два раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок лиги и по разу Суперкубок Англии и Кубок страны.