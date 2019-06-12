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Украинские футболистки сегодня в Киеве проведут спарринг со сборной Беларуси

Украинские футболистки сегодня в Киеве проведут спарринг со сборной Беларуси
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Женская сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против сборной Беларуси в рамках подготовки к квалификации Евро-2021.

Поединок Украина — Беларусь состоится 12 июня в Киеве на “Оболонь-Арене” и начнется в 19.00 Вход — свободный. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В состав женской сборной Украины вошли 22 футболистки:

вратари - Ирина Санина, Екатерина Самсон;

защитники - Натия Панцулая, Дарья Кравец, Яна Деркач, Ольга Басанская, Ирина Подольская, Любовь Шматко, Анастасия Филенко;

полузащитники - Ольга Овдийчук, Ирина Кочнева, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Тамила Химич, Татьяна Китаева, Ия Андрущак, Николь Козлова;

нападающие - Надежда Кунина, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Валентина Тараканова, Татьяна Романенко.

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Последний раз в столице Украины женская национальная команда играла 2 августа 2014 года. Тогда украинки победили сборную Беларуси в отборе ЧМ-2015 со счетом 8:0. Всего за историю "сине-желтые" провели с белорусской командой 23 поединка, в которых одержали 18 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели одно поражение

В нынешнем году подопечные Натальи Зинченко провели 5 поединков, завершившиеся победами над командами Хорватии (4:0) и Боснии и Герцеговины (1:0), ничьей с Португалией (1:1) и двумя поражениями от Португалии (0:3) и Словении (1:3).

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