Рома отказалась от участия в Международном кубке чемпионов

Новости спорта: Даты проведения турнира не устраивают команду Паулу Фонсеки.

Рома вынуждена отказаться от участия в Международном кубке чемпионов, который разыгрывают лучшие команды планеты в период летнего межсезонья — сообщил официальный сайт "волков".

Рома, согласно календарю, должна была с 17-го по 25 июля провести в США поединки против мексиканской Гвадалахары, английского Арсенала и португальской Бенфики.

Однако в связи с тем, что "джаллоросси" заняли шестое место в первенстве Серии А, команде Паулу Фонсеки придется уже 20 июля стартовать во втором квалификационном раунде Лиги Европы.