Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Беларуси

В среду, 12 июня, женская национальная сборная Украины в Киеве на Оболонь-Арене провела товарищеский матч с белорусской командой.
Несмотря на то, что наша сборная в первом тайме повела в счете (на 35-й минуте отличилась Ольга Овдийчук), после перерыва гостьи смогли сравнять счет и удержать ничейный результат до финального свистка.
ТМ. УКРАЇНА - БІЛОРУСЬ: початок матчу та нагородження капітана збірної Дарії АПАНАЩЕНКО за 100 зіграних матчів у футболці збірної та 50 забитих голів..#МиЗбірна #жіночийфутбол #женскийфутбол #womensfootball #womenssoccer #UKRBEL pic.twitter.com/0daElljZnb
— ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ ФФУWomen's Football in Ukraine (@ffuwomen) 12 июня 2019 г.
Накануне поединка принимала поздравления капитан сборной Дарья Апанащенко, сыгравшая 100 матчей за национальную команду и забившая в них 50 мячей.