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Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Беларуси

Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Беларуси
21:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта: В товарищеском матче женских сборных Украины и Беларуси сильнейшего выявить не удалось.

В среду, 12 июня, женская национальная сборная Украины в Киеве на Оболонь-Арене провела товарищеский матч с белорусской командой.

Несмотря на то, что наша сборная в первом тайме повела в счете (на 35-й минуте отличилась Ольга Овдийчук), после перерыва гостьи смогли сравнять счет и удержать ничейный результат до финального свистка.

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Накануне поединка принимала поздравления капитан сборной Дарья Апанащенко, сыгравшая 100 матчей за национальную команду и забившая в них 50 мячей.

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Футбол, Новости футбола, Женская сборная Украины по футболу.
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