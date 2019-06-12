Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Беларуси

Новости спорта: В товарищеском матче женских сборных Украины и Беларуси сильнейшего выявить не удалось.

В среду, 12 июня, женская национальная сборная Украины в Киеве на Оболонь-Арене провела товарищеский матч с белорусской командой.

Несмотря на то, что наша сборная в первом тайме повела в счете (на 35-й минуте отличилась Ольга Овдийчук), после перерыва гостьи смогли сравнять счет и удержать ничейный результат до финального свистка.

Накануне поединка принимала поздравления капитан сборной Дарья Апанащенко, сыгравшая 100 матчей за национальную команду и забившая в них 50 мячей.